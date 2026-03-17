Director de Acodeco pide denunciar venta irregular de lotería

Cada billete de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) tiene una numerología que permite identificar quién es el dueño de la libreta y con esta información, Ramón Abadi Bali, Administrador de Acodeco invitó a los compradores de chanches y billetes a hacer las respectivas denuncias que den inicio al proceso administrativo correspondiente.



"En la parte inferior derecha de cada producto de la Lotería hay una numerología, lo que identifica al dueño de la libreta", dijo Abadi en Radio Panamá.

"Si le venden un billete fuera de lo establecido, lo que tiene que hacer es ir a denunciarlo en la Lotería. Entonces se inicia un proceso administrativo, se va a investigar y de comprobarse el hecho, la libreta se le retira al dueño porque incumplió la normativa", expresó.

"(Los billeteros) suben constantemente los precios de la Lotería y esos es ilegal", advirtió.

Recordó que la Lotería tiene una organización legal muy antigua que data de los años 60, y en ese tiempo, señaló el administrador de Acodeco, las regulaciones y fiscalización estaba en manos de los municipios.

En ese sentido, dijo que lamentó que Lotería no tenga un departamento de fiscalización que debe desarrollar su función, no obstante, señaló que ambas instituciones llevan un año trabajando sobre ese tema.

"Estamos esperando que entre el nuevo titular para poder trabajar en acuerdos que nos permitan ayudarlos más desde del punto de vista de fiscalización y poder sanear esto (la venta irregular y aumento de precios) porque la competencia, que es la venta clandestina es muy superior, eficiente y muy tecnología", argumentó.

Saquina Jaramillo renunció en enero de 2026 como Directora General de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Ante este panorama, Abadi expresó que parece que la LNA se ha rezagado por lo que se necesita que esa institución "tome su lugar, que se posicione y sea de confianza para el consumidor, efectiva, rápida y tecnológica", sentenció.