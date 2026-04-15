El clima reduce la inmunidad a la influenza

El aumento de casos de influenza en el país podría deberse, según la doctora Yelkis Gil, directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), a que la variación climática ocurrida en las últimas semanas y la próxima llegada del fenómeno del Niño están afectando el sistema inmunológico de los pacientes; por ello, recomienda a la población vacunarse contra este virus.

Señaló que la entidad continuará dándole seguimiento a los contagios y reforzará las medidas de prevención para reducir los contagios; no obstante, solicita a los ciudadanos su apoyo para proteger a los grupos más vulnerables (menores de 5 años, embarazadas y adultos mayores).

"Solicitamos a la población que le abra la puerta a nuestro equipo porque lo que queremos brindarles es salud", dijo.

El Minsa desarrollará del 23 al 30 de abril la Semana de Vacunación de las Américas, en la que aplicarán dosis contra la influenza, neumococo, el virus del papiloma humano, hexavalente, entre otras enfermedades.

Panamá, hasta el mes de marzo, reportó un total de 31 defunciones por influenza; la mayoría (90.3%) no se había vacunado contra el virus.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, explicó que la vacuna que se coloca en el país desde 2025 es trivalente, contiene dos cepas de influenza A (H1N1, H3N2) y una B (Victoria) para mayor seguridad debido a su cambio constante.