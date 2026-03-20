El Jueves Santo los funcionarios públicos trabajarán hasta mediodía

Este jueves 2 de abril las oficinas públicas en Panamá cerrarán desde el mediodía, tanto a nivel nacional como municipal, por la conmemoración de la Semana Santa, según el Decreto Ejecutivo No. 9 del 20 de marzo de 2026.

La medida aplica en todo el país, pero no será para todos. Quedan por fuera las entidades que no pueden parar, como los servicios de salud, seguridad y emergencias, que deberán seguir operando por la naturaleza de sus funciones.

Además, la Autoridad del Canal de Panamá no entra en esta disposición, tal como lo establece la ley vigente.

El Viernes Santo es considerado descanso obligatorio o Duelo Nacional, por lo que quienes tengan que trabajar deberán recibir un recargo del 150 % sobre su salario ordinario. También tendrán derecho a un día de descanso compensatorio durante la semana.

El cálculo del pago incluye la remuneración correspondiente al día de descanso, como lo establece el Código de Trabajo. Estas disposiciones buscan garantizar el derecho al descanso y el pago justo en fechas de peso religioso y nacional.

