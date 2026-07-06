El plan del nuevo Rector de la UP: Alianza Universidad-Estado-Empresa para impulsar el desarrollo nacional

A partir del próximo 1 de octubre, la Universidad de Panamá (UP) buscará transformar su rol en la sociedad mediante un modelo de cooperación estratégica. El rector electo, José Emilio Moreno, adelantó que su gestión se centrará en tender puentes con los gobernantes de turno y el sector privado, manteniendo una estricta independencia política.

Moreno subrayó en Nex Noticias que el desarrollo nacional de los países emergentes está directamente ligado a la confianza que el Estado profesa en la educación superior, por lo que buscará una relación sin discrepancias con el gobierno en beneficio del país.

Relación con el Estado sin banderas políticas

Uno de los puntos clave de la próxima administración de la Rectoría de la Universidad de Panamá será la capacidad de negociación con las autoridades públicas. Moreno destacó que su condición de independiente representa una ventaja estratégica para la institución.

Diálogo abierto: Capacidad de hablar con cualquier presidente, diputado o alcalde sin recibir críticas de sesgo partidista.

Sinergia pública: El objetivo es alinear los esfuerzos universitarios con los proyectos de desarrollo del Estado, bajo la premisa de que la universidad se debe enteramente a la sociedad.

Alianza universidad-empresa para garantizar el empleo juvenil

Para resolver la histórica desconexión entre las aulas y el mercado laboral, la nueva gestión priorizará la vinculación directa con el sector privado en Panamá.

Ante las quejas latentes de la sociedad por la falta de comunicación entre ambas partes, el plan de trabajo contempla la firma de convenios para que los estudiantes tengan más oportunidades de realizar prácticas profesionales en empresas reales, facilitando su transición al empleo juvenil.

Descentralización: Autonomía para los Centros Regionales

Como tercer pilar de esta estrategia, la UP cambiará su modelo administrativo interno para potenciar el interior del país a través de la descentralización educativa.

Los centros regionales de provincias como Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos, Darién y San Miguelito ya no dependerán de la aprobación del campus central para abrir carreras.

Cada región podrá diseñar y aprobar sus propios planes de estudio para resolver problemas locales específicos y frenar la migración de jóvenes profesionales hacia la capital, impulsando la oferta de universidades en el interior.

Control de seguridad ante la alteración de diplomas falsos

Al ser consultado sobre los casos de fraude y falsificaciones, Moreno aclaró que la institución siempre ha mantenido un control estricto de sus títulos y que las alteraciones de diplomas falsos se han dado históricamente fuera de la universidad, mediante la manipulación externa de documentos ajenos.

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Para blindar la reputación de la academia, el rector electo destacó el uso del diploma digital en la Universidad de Panamá. Este sistema permite a cualquier entidad o empresa verificar la autenticidad del documento de manera inmediata mediante un código QR, garantizando un control riguroso de la legitimidad de los títulos emitidos.

Modernización institucional y reducción del uso de papel

Como parte fundamental de la transformación administrativa, la nueva rectoría implementará un plan definitivo para lograr la reducción del uso de papel en la institución mediante la digitalización de procesos.

Moreno, quien aseguro que ya aplicó este modelo con éxito eliminando los trámites físicos en la Vicerrectoría Académica, extenderá esta política a todas las direcciones de la universidad.

El proyecto incluye la migración de las organizaciones académicas hacia plataformas en línea y el uso masivo de expedientes digitales para los docentes. Esta estrategia de modernización digital agilizará los trámites y brindará mayor transparencia a la gestión universitaria.