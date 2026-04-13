Exclusión social, el peligroso resultado de la pobreza infantil

Cuando se habla de pobreza infantil en Panamá, generalmente se hace referencia a las comunidades comarcales, pero lo cierto es que no es una problemática exclusiva de estas zonas. Un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reveló que las provincias de Bocas del Toro (50.7%), Darién (46.9%) y Veraguas (36%) también presentan un alto porcentaje de vulnerabilidad al que hay que prestar atención.

Vivir en condiciones de pobreza, según Paúl Córdoba, doctor en Sociología, limita el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de los menores porque cuando se padece esta situación no se tiene acceso a una alimentación adecuada, servicios básicos y educación, aspectos fundamentales para su desarrollo.

La falta de recursos se traduce en exclusión social, algo más grave que la pobreza porque define el futuro de los niños, niñas y adolescentes; por ello, recomienda a las autoridades atender esta problemática de manera integral y tangible para que no solo se hable de acceso a la educación y a la salud, sino que se materialicen estos compromisos en beneficio de quienes más lo necesitan y representan el futuro del país.

La pobreza, para el director del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá (UP), José Clemente Lasso, no solo provoca exclusión, sino también marginalidad, porque vuelve al ser humano vulnerable y frágil al abuso e intenciones del crimen organizado.

Mencionó que estos niños y niñas poseen un gran potencial que lamentablemente no puede ser aprovechado porque no se les brindan las condiciones necesarias para su óptimo desarrollo; por ello, sugiere al Estado implementar un plan en conjunto con los gobiernos locales para mantenerlos dentro del sistema educativo.

"Tenemos una buena cantidad de niños, una generación completa, que tiene potencial, que tiene un conjunto de talentos que se ven mermados o perdidos precisamente por las condiciones materiales y la situación de exclusión en la que se encuentran", compartió con Panamá América.

La política económica del país, de acuerdo con el experto, debe estructurarse en función de toda la población, no de ciertos sectores; de lo contrario, los ingresos seguirán llegando solo a una parte de los panameños y las condiciones de pobreza y pobreza extrema irán en aumento.'



Las provincias de Bocas del Toro (50.7%), Darién (46.9%) y Veraguas (36%) presentan un alto porcentaje de vulnerabilidad al que hay que prestar atención.



Expertos recomiendan a las autoridades atender esta problemática de manera integral y tangible.



Los sociólogos señalan que la pobreza genera exclusión social y marginalidad.

"Hay enclaves económicos que muestran oportunidades para pequeños grupos y tenemos poblaciones que viven prácticamente de la supervivencia; por ello, hay una gran cantidad de niños en alto riesgo y vulnerabilidad que son precisamente las condiciones materiales de exclusión social", afirmó.

El especialista recalcó la importancia de crear políticas públicas que faciliten el rescate de las nuevas generaciones, sacándole provecho a sus habilidades deportivas, culturales e intelectuales para su beneficio propio y del país.