Fallece agricultor en Herrera por hantavirus; refuerzan medidas preventivas

Las autoridades de salud confirmaron el fallecimiento de un hombre de 42 años a causa de hantavirus, hecho que ha encendido las alarmas epidemiológicas en las provincias centrales del país.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), el paciente residía en Ocú, provincia de Herrera, y se dedicaba a labores agropecuarias en Montijo, Veraguas. Fue en esa zona donde presentó los primeros síntomas respiratorios que posteriormente se complicaron.

El hombre recibió atención médica en instalaciones de Ocú; sin embargo, debido al agravamiento de su condición, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero y luego al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas. Allí, pruebas de laboratorio confirmaron el diagnóstico positivo por hantavirus IgM.

Tras el deceso, el Minsa reforzó la vigilancia epidemiológica en las provincias centrales, consideradas áreas endémicas de esta enfermedad. Además, se reiteró el llamado a la población para extremar medidas de prevención en viviendas y espacios agrícolas.

Entre las recomendaciones, se incluyen ventilar los lugares cerrados antes de limpiarlos, desinfectar con cloro, evitar barrer polvo en sitios con presencia de roedores y mantener limpios depósitos y áreas de trabajo.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los síntomas más comunes del hantavirus son fiebre alta, dolores musculares, fatiga, dificultad para respirar, náuseas y dolor abdominal. Ante cualquiera de estas señales, las autoridades insisten en acudir de inmediato a un centro médico y evitar la automedicación.

Por último, el Minsa informó que Panamá acumula 16 casos de hantavirus en lo que va de 2026, de los cuales siete corresponden al Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus y nueve a Fiebre por Hantavirus. Las provincias con mayor incidencia son Los Santos, Veraguas, Coclé, Herrera y sectores de Panamá Este.