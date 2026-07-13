Fuertes lluvias y tormentas obligan a declarar alerta verde en el país

Tras las fuertes lluvias registradas en diferentes partes del país, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en 19 distritos. La medida busca reforzar la vigilancia ante posibles situaciones de emergencia.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), la Zona de Convergencia Intertropical se mantiene activa. Por ello, se prevén lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Entre los distritos que se encuentran bajo aviso figuran Bocas del Toro, Changuinola, Almirante y Chiriquí Grande. Asimismo, se incluyen comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé y sectores de Veraguas, Colón y Coclé.

En consecuencia, las autoridades advierten que las precipitaciones podrían generar inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos de tierra. Esto implica un riesgo mayor en áreas vulnerables y montañosas.

Por tal motivo, el Sinaproc mantiene activados los mecanismos de monitoreo y vigilancia permanente. Además, coordina acciones con gobiernos locales para atender cualquier eventualidad durante los días de convergencia.

La entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales. Igualmente, pidió evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas para reducir riesgos.

De igual forma, se exhortó a revisar techos, cunetas y desagües de las viviendas. En ese sentido, se busca prevenir daños materiales y proteger la seguridad de las familias.

El Sinaproc recordó que la alerta verde es una fase de prevención y vigilancia. Por ello, instó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades y tener un plan familiar de emergencia.