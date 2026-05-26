Gobierno aprueba millonario contrato para actualización de pasaportes electrónicos y movimientos en Aduanas y viviendas

El Consejo de Gabinete aprobó este martes varias decisiones que tocan temas sensibles para miles de panameños: desde la emisión de pasaportes electrónicos, más plata para reforzar Aduanas, fondos para llevar electrificación rural a comunidades apartadas y una reforma que pone al Banco Hipotecario Nacional (BHN) en ruta de cierre.

Pasaportes electrónicos

Uno de los puntos que más peso movió fue la aprobación de un contrato excepcional entre la Autoridad de Pasaportes y la empresa Servicios IAFIS de Panamá, S.A., por más de B/.32.5 millones.

El acuerdo contempla la compra de un millón de libretas electrónicas, actualización de chips y mantenimiento del sistema que se utiliza desde 2011 para emitir los documentos.

La intención, según se explicó en Gabinete, es evitar atrasos o fallas en el servicio y mantener vigente la plataforma tecnológica durante los próximos cinco años.



Las autoridades sostienen que el sistema necesita modernización para seguir garantizando documentos con mayores niveles de seguridad.

Más recursos para Aduanas

En el tema de control y vigilancia, también se aprobó un crédito adicional por más de B/.6.6 millones para la Autoridad Nacional de Aduanas.

Los fondos serán utilizados para fortalecer operaciones de fiscalización, compra de equipos, alquiler de bodegas y mantenimiento de escáneres en distintos puntos del país.

Dentro de las mejoras también aparecen cámaras corporales, uniformes, equipos de seguridad y ajustes al Sistema de Gestión Aduanera (SIGA).

Fondos para electrificación rural

Otro de los recursos aprobados fue una partida cercana a los B/.4 millones para cubrir pagos pendientes de proyectos de electrificación rural ya ejecutados en varias comunidades del país.

Parte del dinero también será destinado a la elaboración del Plan Maestro de Electrificación Rural.

Según lo discutido en la sesión, varias de las obras ya fueron terminadas o conectadas al sistema eléctrico, pero mantenían compromisos pendientes por falta de presupuesto.

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BHN va camino al cierre

En materia de vivienda, el Gabinete dio luz verde a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para cerrar progresivamente el Banco Hipotecario Nacional antes del 31 de diciembre de 2027. La propuesta plantea trasladar funciones al Miviot y a la Caja de Ahorros.

Con el cambio, el Miviot asumiría la política de vivienda social y la planificación de programas habitacionales, mientras que la Caja de Ahorros quedaría encargada del financiamiento hipotecario y manejo de carteras.

El Gobierno asegura que la medida busca reducir costos, eliminar duplicidades y reorganizar el sistema de vivienda estatal.