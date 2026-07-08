Gremios docentes presentan su hoja de ruta para la reforma educativa ante Meduca

En un movimiento clave para el futuro del sistema educativo, los gremios magisteriales Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP) y la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (UNECEP) presentaron formalmente ante el Ministerio de Educación (Meduca) una serie de propuestas técnicas que aspiran a integrarse en la reforma educativa que actualmente desarrolla el Gobierno.

El documento, entregado presencialmente a las autoridades educativas, busca que los cambios no sean superficiales, sino que se conviertan en ajustes de fondo a la actual Ley Orgánica de Educación, la cual ya ha sufrido cuatro modificaciones y requiere, según los docentes, una visión modernizada.

Los pilares de la propuesta docente

Los dirigentes magisteriales destacaron que su hoja de ruta se basa en una estructura sólida, buscando cambiar la forma en que se administra el sistema. Entre los puntos clave que exigen integrar en la reforma destacan:

Descentralización administrativa: El gremio sostiene que el sistema debe permitir una gestión más ágil y cercana a las necesidades reales de los centros escolares.

Enfoque humanista y permanente: Proponen una educación inclusiva, participativa y con una visión de diversidad cultural que se mantenga actualizada frente a los retos contemporáneos.

Transparencia y control: La modernización institucional debe ir acompañada de mecanismos claros de rendición de cuentas.

La postura sobre la "evaluación integral"

Uno de los puntos de mayor interés en la propuesta es el tema de la evaluación docente. Al respecto, el dirigente Humberto Montero fue enfático: los gremios no se oponen a la evaluación, pero exigen que el modelo sea integral.

"Debe evaluarse todo el mundo, no solamente los docentes. Los docentes somos los más evaluados", señaló Montero, añadiendo que la reforma debe contemplar también la mejora de las condiciones de infraestructura escolar como parte del proceso.

La respuesta del Meduca

Por su parte, Edwin Gordon, Director General de Educación de Meduca, recibió el documento en "buena lid" y confirmó que la institución se encuentra en un proceso de escucha activa.

La postura del Ministerio es que toda propuesta que demuestre un beneficio directo para el estudiante y mejore sus condiciones cognitivas será analizada para ser incorporada en el borrador de la nueva ley que se encuentra en desarrollo.

La docente Aminta Rudas, quien participó en la entrega, concluyó que si bien la propuesta tiene principios sólidos, el reto será lograr la precisión operativa necesaria para que los cambios tengan un impacto real en el aula de clases.

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"El documento presenta una reforma sólida en principios y estructura con una visión moderna de inclusión, descentralización y educación permanente, pero también requiere una mayor precisión operativa", sostuvo Rudas.