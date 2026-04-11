Hemeroteca: Exfiscal del caso de las holandesas narra cómo fue la investigación

Betzaida Pitti Cerrud Pitti fue la fiscal que estuvo encargada de investigar la desaparición de Kris Kremers y Lisanne Froon. Los resultados detallados de sus pesquisas los comparte en el libro "Perdidos en la Selva", en el cual trabajó junto a los escritores holandeses Marja West y Jürgen Snoeren.

La ahora defensora de víctimas aclara que no busca protagonismo con la obra, su intención es brindar los resultados reales y precisos de su investigación, apegada a lo que encontró en el lugar de los hechos.

Pitti recorrió la ruta que habrían seguido las holandesas, en busca de pistas, en tres oportunidades. Y una de esas travesías fue la que le produjo la lesión en la rodilla.

"Los autores querían que les explicara cómo yo realicé la investigación en ese caso. Lo primordial que les dije es que se iba a decir lo que se hizo en la investigación. No suposiciones", dijo Pitti a Panamá América en 2022.

A continuación recordamos cómo se manejó el caso.