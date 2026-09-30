IMA adquirirá 500 mil jamones nacionales para las Naviferias 2026

El director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de diez empresas procesadoras para la adquisición de 500 mil piezas de jamón picnic 100% nacional que se distribuirán en las Naviferias 2026.

Durante el encuentro, la institución presentó formalmente las bases, los parámetros de producción y certificaciones vigentes que regirán el proceso de compra.

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Asimismo, se evaluó la capacidad logística para garantizar la correcta distribución y conservación del producto durante el desarrollo de las ferias en todo el país.

Murillo destacó que la institución ha alcanzado un hito histórico al cumplir con la mayoría de los pagos adeudados y compromisos financieros correspondientes a la compra de jamones de este 2026, lo que brinda certeza, liquidez y confianza a la agroindustria local.

Además, se anunció que las tradicionales bolsas navideñas de este año incluirán nuevos productos, con el fin de ampliar la oferta de alimentos de calidad a precios accesibles para la población.

Murillo subrayó que estas acciones no solo garantizan un producto óptimo para las familias panameñas, sino que también estimulan la economía del sector agropecuario mediante un respaldo directo a los porcinocultores e industriales locales.

Con estas iniciativas, el IMA reafirma su política de alianzas estratégicas con el sector productivo, asegurando procesos transparentes, pagos oportunos y canales de distribución eficientes para el éxito de las Naviferias 2026.