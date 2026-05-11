La CSS moderniza sus servicios con la cédula como documento único

La Caja de Seguro Social (CSS) inició una nueva etapa en la modernización de sus servicios al implementar la cédula como documento único para recibir atención médica en todas sus instalaciones. El anuncio fue realizado por el director de la institución, Dino Mon, quien calificó la medida como un avance histórico para los asegurados.

Según explicó Mon, este cambio pone fin a más de una década de atraso tecnológico dentro de la institución. Durante años, los usuarios dependieron del carné de la CSS para realizar trámites y acceder a servicios médicos, un sistema que ahora será reemplazado progresivamente por la cédula de identidad personal.

La eliminación del carné forma parte de un amplio proceso de transformación digital que busca simplificar la atención y reducir la burocracia. Con la cédula de identidad, los pacientes podrán realizar sus gestiones médicas de manera más rápida y eficiente en cualquier instalación de la CSS.

Detrás de esta transición existe un trabajo técnico complejo enfocado en la depuración y unificación de bases de datos. La CSS se encuentra actualizando información clave de sus usuarios, incluyendo números telefónicos y correos electrónicos, para fortalecer la comunicación directa con asegurados, pensionados y beneficiarios.

La institución pretende utilizar esta nueva plataforma tecnológica para enviar notificaciones automatizadas sobre citas médicas, disponibilidad de medicamentos y seguimiento de trámites. El objetivo es reducir filas innecesarias y mejorar la experiencia de atención en policlínicas y hospitales a nivel nacional.

El director de la CSS destacó que la Ley 462 ha sido fundamental para impulsar la integración tecnológica entre las instituciones públicas. Esta normativa obliga a las entidades estatales a compartir información y agilizar servicios, evitando la duplicidad de requisitos y trámites para los ciudadanos.

Mon señaló que la cédula es el único documento común entre todas las bases de datos del Estado panameño. Mantener el antiguo número interno del carné limitaba la capacidad de interoperabilidad entre sistemas y dificultaba la prestación eficiente de otros servicios gubernamentales.

En el caso de los ciudadanos extranjeros cotizantes, la CSS mantendrá temporalmente el uso del carné mientras regularizan su situación migratoria y obtienen un documento oficial de identidad. La medida busca garantizar que ningún usuario quede excluido durante el proceso de transición.

Los menores de edad también forman parte de este nuevo modelo digital mediante el uso de la cédula juvenil. Gracias a este sistema, la institución podrá mantener un historial clínico unificado y accesible en cualquier centro médico de la CSS en el país.

Además del impacto en la atención médica, la modernización permitirá optimizar los procesos administrativos y de recaudación. La interconexión con el Ministerio de Economía y Finanzas facilitará el registro automático de cotizaciones en tiempo real del historial laboral de los trabajadores.