La escasez en Cuba llega a los altares: Panamá rescata sus misas con 35 mil hostias

La crisis de desabastecimiento que golpea a Cuba llegó a los altares. Debido a la falta de ingredientes básicos como la harina de trigo, las iglesias de la isla se están quedando sin hostias, el elemento central de la comunión católica.

Para evitar que los templos suspendan este sacramento, la Arquidiócesis de Panamá activó un operativo de ayuda y envió un cargamento de 35,000 hostias a las diócesis cubanas más afectadas.

La producción de este pan sagrado se realizó en el Monasterio de la Visitación de Panamá. Allí, las monjas de clausura trabajaron contra reloj para hornear y cortar las miles de hostias. Además, para asegurar que soportaran el viaje y el clima del Caribe sin dañarse, las religiosas tuvieron que envasar todo el cargamento al vacío.

El traslado final fue posible gracias a una alianza con el sector privado. La aerolínea Copa Airlines asumió la logística y transportó las cajas de forma gratuita hasta Cuba, logrando que la ayuda llegara rápido y sin contratiempos.

Desde la Arquidiócesis de Panamá explicaron que este envío busca sostener la fe de una Iglesia hermana en momentos difíciles. "Cuando una comunidad carece de lo necesario para celebrar, sentimos el deber de tender la mano y acompañarla", señalaron las autoridades eclesiásticas locales.