"La IA facilita los ciberataques, pero también nos ayuda a defender el Estado"

Para hacer frente a la creciente ola de ataques cibernéticos potenciados por la inteligencia artificial, la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) puso en funcionamiento su Security Operation Center (SOC), un centro de operaciones que monitorea la red estatal de manera ininterrumpida.

El subadministrador de la AIG, Francisco Guinar, explicó que el auge de la inteligencia artificial ha facilitado la labor de los atacantes informáticos, lo que obligó al Estado a dotarse de tecnología de última generación para la ciberdefensa.

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"Así como la inteligencia artificial le facilita la vida al atacante, también nos está ayudando a defender. Nuestro centro de monitoreo cuenta con sensores de alta gama dedicados al procesamiento de alertas con IA para responder tempranamente", sostuvo Guinar.

Detección temprana de "incendios digitales"

El proyecto del SOC, que inició operaciones operativas continuas (24/7), busca identificar brechas o vulnerabilidades en la red gubernamental antes de que causen daños mayores a los servicios que se brindan al ciudadano:

En ciberseguridad "el tiempo es oro". El centro permite detectar, aislar y controlar incidentes de ciberseguridad en tiempo récord.

Busca reducir la interrupción de trámites digitales y proteger las bases de datos de las instituciones públicas.

Exhortan al sector privado a cumplir lineamientos mínimos

Guinar recordó que la AIG emitió la Resolución N.° 7, la cual establece 10 lineamientos mínimos de ciberseguridad de obligatorio cumplimiento para el sector gubernamental.

No obstante, el funcionario hizo un llamado a las PYMES y a la empresa privada a adoptar estos mismos estándares: "Una estrategia de ciberseguridad requiere inversión en tecnología, pero también concientizar y capacitar de forma continua al personal para elevar la barra del país en general".