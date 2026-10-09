"La tierra se estremece cada cinco minutos": el drama de Tonosí tras el terremoto de 7.5

"Hay miedo en Tonosí", la pequeña localidad costera de Panamá en cuya área se situó el epicentro del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió este viernes el país centroamericano, sin registro de víctimas mortales por el momento, pero sí daños materiales, comentó a EFE José Domingo González, uno de sus residentes.

"Hay un derrumbe de casas, el hotel de Kiki se volteó... Hay muchas casas rajadas aquí en Tonosí y gente golpeada, heridos, pero no de gravedad. Una señora se rompió el brazo", comentó González en una entrevista telefónica.

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En el hotel habían quedado cuatro personas atrapadas, pero fueron rescatadas por los bomberos, quienes actuaron con rapidez. Precisó que los afectados solo presentaron golpes y raspones.

Epicentro y constantes réplicas

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 p.m. hora local con un epicentro a 10 kilómetros de profundidad, situado a 12 kilómetros de Tonosí, localidad de alrededor de 2,200 habitantes ubicada en el sur de la provincia de Los Santos.

González aseguró que en el poblado predomina el temor alimentado por las constantes réplicas: "No han cesado, cada cinco minutos se estremece la tierra", indicó. Por ello, los residentes evitaban ingresar a sus viviendas y permanecían en los patios, alejados de paredes y tendidos eléctricos.

Aislamiento terrestre y respuesta del Gobierno

El ministro de Salud, Fernando Boyd, señaló a Sertv que "el mayor problema ha sido en esa parte de Tonosí", la cual "quedó desconectada completamente por vía terrestre".

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó que espera llegar a Tonosí este sábado, durante un recorrido por Penonomé, una de las zonas afectadas a unos 180 kilómetros del epicentro.

Mulino aseguró que el Gobierno brindará "todo el apoyo solidario" con la entrega de agua y carpas, mientras las autoridades preparan el primer informe oficial sobre la magnitud de los daños.