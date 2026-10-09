Mariano Rivera, Sech, Blades y líderes de la región se unen por Panamá

Líderes políticos, deporte y música panameña unieron sus voces tras el terremoto de magnitud 7.5 que afectó a Panamá este viernes 9 de octubre, seguidos por una rápida ola de apoyo diplomático de gobiernos latinoamericanos.

El expresidente Ricardo Martinelli reaccionó ante la emergencia a través de sus redes sociales, expresando su tristeza por los daños e instando a la unidad nacional:

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"Hoy no hay distancia que nos separe del dolor que vive Panamá. Me encuentro fuera del país pero mi mente y corazón están allá con cada panameño afectado por el terremoto", manifestó el exmandatario.

Martinelli hizo un llamado directo a la dirigencia: "Insto a todos los líderes, al gobierno nacional, y a las organizaciones cívicas y religiosas a activar sus redes de ayuda humanitaria. Es hora de demostrar la solidaridad nacional; nos levantaremos juntos de esta".

Mariano Rivera, Sech y Rubén Blades envían mensajes de fe y aliento Desde el ámbito deportivo e internacional, la leyenda de las Grandes Ligas Mariano Rivera envió un sentido mensaje de aliento desde Nueva York dirigido a las familias damnificadas:

"Estoy muy dolido por lo que está pasando allá en Panamá. A todos aquellos que han perdido sus hogares o quizá seres queridos me duele mucho y estamos con ustedes. Desde acá estamos pendientes porque todos estamos unidos; unirnos significa Panamá", destacó el exlanzador.

En la escena musical, el artista urbano Sech reaccionó con un breve pero directo mensaje en la red social X: "Dios mío mete tu mano en Panamá ♥️".

A las palabras de aliento se sumó el cantautor Rubén Blades, quien reafirmó el apoyo de la comunidad artística: "Enviamos nuestro abrazo y solidaridad a todo Panamá, y rogamos que nuestras provincias centrales pronto se recobren de estos temblores y de sus efectos. Estamos, como siempre, a las órdenes".

Mandatarios y cancillerías ofrecen apoyo a Panamá

Diversos gobiernos del continente reaccionaron ante el evento telúrico registrado en el istmo:

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó que sostuvo una comunicación directa con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, para expresarle su solidaridad en nombre del pueblo guatemalteco y poner a disposición la ayuda que el país necesite.

Mientras que el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó su respaldo a la nación y aseguró que su gobierno se encuentra preparado para colaborar en las labores de atención a los afectados.

Asimismo, la Cancillería mexicana envió un mensaje de apoyo y confirmó que, a través de su embajada en Panamá, no se reportan ciudadanos mexicanos afectados hasta el momento.

La mandataria Laura Fernández Delgado (Costa Rica), Abelardo de la Espriella (Colombia) y el Gobierno de Perú sumaron sus voces de aliento y disposición de apoyo.