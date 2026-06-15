Las habilidades blandas redefinen las políticas de reclutamiento en Panamá

Las habilidades blandas se han convertido en un factor indispensable para las empresas panameñas; el mercado laboral, en los últimos años, ha priorizado la adaptabilidad, responsabilidad y puntualidad del capital humano sobre sus conocimientos técnicos, ocasionando una reconfiguración de las normas de reclutamiento.

Los empleadores, según una encuesta de Manpower Group Panamá, consideran que la comunicación, colaboración y trabajo en equipo son relevantes incluso para establecer el salario de sus colaboradores, pues el 87% de los consultados está dispuesto a ofrecer montos superiores a quienes tengan estas aptitudes personales.

La adaptabilidad y el deseo de aprender, con un 81%, se ubican en el segundo renglón de importancia para las compañías, seguidos del pensamiento crítico, resolución de problemas, profesionalismo y ética (80%), liderazgo e influencia social (78%), habilidad para dar mentoría (76%), gestión del tiempo (75%), cultura de inclusión (63%) y conocimientos digitales (61%).

Aunque estas destrezas se ubican 9 puntos porcentuales por encima de los conocimientos técnicos, estos siguen siendo determinantes; los empleadores, hasta el mes de septiembre, de acuerdo con el estudio, valorarán el dominio de áreas como operaciones y logística (78%), ventas y marketing (76%), atención al cliente (75%), recursos humanos (74%), administración y soporte de oficina (72%).

Le siguen las profesiones relacionadas con temas de ingeniería (68%), sustentabilidad (67%), desarrollo de inteligencia artificial (64%), uso de esta tecnología (63%), manufactura y producción, y tecnologías de la información tradicional (61%).

Este comportamiento en el mercado, a juicio del gerente de Marketing de Konzerta, Jeff Morales, es inusual y responde específicamente a la irrupción de nuevas tecnologías y a la implementación de la inteligencia artificial en los trabajos.

Explicó que, si bien es cierto que las habilidades blandas son las más buscadas por los especialistas en Recursos Humanos, también son las que más cuesta encontrar en los talentos; por ello, la creación de programas de capacitación y talleres de desarrollo personal son indispensables para cerrar las brechas existentes.'



Aunque las habilidades blandas se ubican 9 puntos porcentuales por encima de los conocimientos técnicos, estos siguen siendo determinantes; los empleadores, hasta el mes de septiembre, de acuerdo con el estudio, valorarán el dominio de áreas como operaciones y logística (78%), ventas y marketing (76%), atención al cliente (75%), recursos humanos (74%), administración y soporte de oficina (72%).



Las autoridades aconsejan a las nuevas generaciones informarse antes de tomar una decisión sobre su futuro profesional a fin de que encaminen su formación hacia los requerimientos de las empresas.



La adaptabilidad y el deseo de aprender se ubican en el segundo renglón de importancia para las compañías.

Pese a ello, los empleadores estiman que habrá un aumento en las contrataciones entre julio y septiembre, principalmente en el área de hospitalidad y en compañías de menos de 10 trabajadores.

Las autoridades, por su parte, a través del Observatorio del Mercado Laboral (OML) del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), buscan recopilar información "real" de las necesidades del sector para reestructurar las estrategias institucionales y facilitar la inserción de los jóvenes al campo.

Aconsejan a las nuevas generaciones informarse antes de tomar una decisión sobre su futuro profesional a fin de que encaminen su formación hacia los requerimientos de las empresas.