Lo que se vive en el CAI de Tocumen: Amenaza de quemar vivos a niños y cuidadores 'secuestrados' por menores

Preocupantes situaciones se siguen registrando en los albergues de Panamá. Ahora con fuertes señalamientos que involucrarían amenazas entre menores.

De acuerdo con directora de la Senniaf, Lilibeth Cárdenas Chanis, a lo interno del Centro de Atención Integral de Tocumen ocurren serias anomalías.

Cárdenas indicó que el pasado martes tuvieron que rescatar a 10 niños que estaban en grave peligro, debido a que otros menores presuntamente pretendían incendiarlos dentro de las casitas.

A raíz de este hecho, estos niños fueron separados de inmediato para evitar una tragedia mayor.

La funcionaria también confirmó hechos de violencia entre los propios menores. Mencionó el caso de una niña que terminó con el rostro golpeado, incluso con la nariz rota, según un video que llegó a manos de su madre.

Además, detalló que en medio de estos incidentes, los cuidadores fueron encerrados y atrincherados, ya que algunos menores portaban armas blancas.

La directora reconoció que no cuenta con todas las herramientas necesarias. Aseguró que ha pedido apoyo a la Policía, al Ministerio Público y a otras entidades, pero recalcó que la situación no es solo responsabilidad de la Senniaf, sino del Estado en general.

Actualmente hay alrededor de 15 niños en el centro, y de un grupo que se había evadido, 10 ya regresaron.

Los menores más vulnerables, incluidos algunos con discapacidad, fueron trasladados a otros albergues para evitar que sigan en riesgo.

Cárdenas Chanis insistió en que el lugar no es una correccional, sino un albergue de protección, pero admitió que hay menores que representan un riesgo para otros. Añadió que se está evaluando una reestructuración del centro, sin descartar medidas más fuertes si la situación lo exige.

