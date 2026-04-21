Más de 100 quejas contra agencias de autos nuevos y usados se reportan en Panamá este año

Entre enero y marzo de 2026, se registraron 123 quejas contra agencias de autos nuevos y usados, por una cuantía total que supera $2.6 millones.

De acuerdo con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), unas 82 quejas corresponden a agencias de autos nuevos, que representan reclamaciones por $2,307,770.86.

El principal motivo de las quejas es el incumplimiento de garantía, con 60 casos, equivalente al 73.2% del total, y una cuantía de $1,602,062.84.

Otros motivos reportados en las quejas contra agencias de autos nuevos incluyen vicio oculto (7 casos), falta de información (6), devolución de dinero (3), incumplimiento de servicio (2), cláusula abusiva (2), incumplimiento de contrato (1) y cobro indebido (1).

Quejas por autos usados

En cuanto a la comercialización de autos usados, la Acodeco recibió 41 quejas, por un monto total de $350,087.39.

Al igual que en los vehículos nuevos, el incumplimiento de garantía encabeza las reclamaciones con 27 casos, equivalente al 65.9% del total y una cuantía de $253,585.27.

Le siguen falta de información (8 casos), cláusula abusiva (3), devolución de dinero (1), incumplimiento de contrato (1) y vicio oculto (1).

De acuerdo con la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, la Acodeco solo puede atender quejas relacionadas con la venta de autos usados cuando estas son realizadas por agentes económicos dedicados formalmente a esta actividad, y no en transacciones entre particulares.

La Acodeco recomienda a los consumidores leer cuidadosamente el contrato de compra, exigir información clara sobre las condiciones de la garantía y conservar toda la documentación relacionada con la transacción, incluyendo facturas, contratos y comprobantes de pago.

Asimismo, recuerda que los consumidores pueden presentar sus reclamos a través de los canales oficiales de la institución cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados.

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La Acodeco recuerda que, según lo establecido en la Ley 45 de 2007, los proveedores de vehículos nuevos deben otorgar una garantía mínima de un año o 30 mil kilómetros, lo que ocurra primero, y esta debe entregarse por escrito al consumidor. Si la garantía del fabricante es más favorable, el proveedor está obligado a respetarla. En el caso de los vehículos usados, la normativa establece una garantía mínima de seis meses o 15 mil kilómetros, también por escrito, y cualquier garantía mayor ofrecida debe quedar debidamente documentada.