Meduca anuncia fechas de Escuela para Padres

Con el lema "El éxito empieza en casa", el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación Comunitaria y padres de familia, invita a la primera jornada de Escuela para Padres 2026.

Los días 12, 13 y 15 de mayo, en cada centro educativo de las 16 regiones educativas del país, se desarrollarán estos talleres de forma presencial con una duración de dos horas.

Es importante aclarar que el horario es el mismo para los tres días: matutino de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y vespertino de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Para el martes 12 han sido convocados los padres de familia de las regiones de Panamá Centro, Oeste, Este, Norte y San Miguelito.

El miércoles 13 se dictará el taller en las regiones de Coclé, Herrera, Los Santos, Colón y Darién.

Por último, el viernes 15 se impartirá en las comarcas Ngäbe Buglé, Embera Wounaan, Gunayala y las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

El Meduca aclaró que el taller es el mismo a nivel nacional; los acudientes solo deben asistir al centro educativo que les quede cerca.'



los padres de familia que trabajan recibirán una constancia.



Los días 12,13 y 15 se desarrollará este taaller para los acudientes.



matutino de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y vespertino de 3:30 a.m. a 5:30 a.m.

La entidad señaló que si el acudiente principal no puede asistir, el segundo que esté registrado puede hacerlo; incluso si este no puede, debe autorizar a un familiar cercano para que reciba el seminario. La persona autorizada deberá presentar una nota de autorización con la copia de cédula del acudiente principal.

Igualmente, todas las escuelas oficiales y privadas del país están habilitadas para impartir el taller.

A los padres de familia que trabajan se les entregará una constancia de asistencia, indicó el comunicado del Meduca.