MiAmbiente investiga causas de muerte de un tiburón ballena encallado en playa Veracruz

Un hallazgo inusual movilizó a las autoridades ambientales en Panamá Oeste, tras registrarse el varamiento de un ejemplar de tiburón ballena (Rhincodon typus) en Playa Veracruz, distrito de Arraiján. Se trata de una hembra de aproximadamente nueve metros de longitud, considerada el pez más grande del mundo y de gran relevancia para los ecosistemas marinos.



Al momento de la inspección, especialistas de MiAMBIENTE confirmaron que el animal se encontraba en avanzado estado de descomposición. Como medida preventiva, se colocó una línea guía para asegurar el cuerpo y evitar que fuera desplazado por las mareas mientras se desarrollaban las acciones correspondientes.

La atención del caso fue coordinada entre la Dirección Regional de MiAMBIENTE en Panamá Oeste, la Dirección de Costas y Mares, la Universidad Marítima de Panamá, el SENAN, la Policía Nacional, la Alcaldía de Arraiján y miembros de la comunidad. Además, el Consorcio HPH, encargado de la construcción de la Línea 3 del Metro, apoyó con maquinaria pesada para las labores requeridas.

Dentro del protocolo establecido, especialistas procedieron a la toma de muestras de tejido que serán analizadas posteriormente, con el fin de determinar las posibles causas de la muerte del ejemplar. Estas investigaciones buscan aportar información científica sobre la especie y reforzar las medidas de conservación.

Por otro lado, MiAMBIENTE recomendó a la población evitar el contacto directo con el animal y mantener las medidas preventivas mientras se desarrollan las investigaciones. Asimismo, recordó que cualquier hallazgo similar debe ser reportado a través de las redes sociales institucionales o mediante la línea de atención ciudadana 311.

La entidad subrayó que, una vez confirmada la muerte del animal, se debe proceder con su disposición final conforme a los protocolos establecidos, con el objetivo de proteger la salud pública y reducir riesgos para las comunidades cercanas.