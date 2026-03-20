MiBus descarta aumento en el pasaje pese a aumento del precio del combustible

El pasaje del Metrobus no se va a incrementar a pesar de que el precio del combustible va en aumento, así lo aseguró el gerente de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, quien no obstante señaló que esta crisis representa un millón de dólares de combustible al mes.

Los precios del petróleo y sus derivados han aumentado, vertiginosamente, producto del conflicto que se registra en Medio Oriente.

"Este no es el momento de ajustar la tarifa (del transporte), por lo que seguiremos cobrando lo mismo a pesar del aumento del combustible", expresó.

Sánchez Fábrega destacó que el transporte público es la herramienta por la cual los conductores en la Ciudad de Panamá dejen sus autos en casa y ahorrar en el costo del combustible.

Dijo que ese sistema esta al servicio de la población y que el mismo será reforzado, no obstante, invitó a la población a usar la Línea 1 y 2 del Metro de Panamá.

"No quiero que se vea como que estamos restringiendo la oferta de servicio, lo que tenemos que hacer es ajustarla para tratar de mitigar los efectos (que el aumento del combustible) tiene sobre la operación de MiBus", reflexionó.

En ese sentido, Sánchez Fábrega mencionó que MiBus y el Canal de Panamá son los principales consumidores de diésel en el país.

Detalló que al mes, MiBus consume 900 mil galones y el impacto del incremento del precio del combustible será de 250 mil semanales.

"Ese aumento representa un millón de dólares adicionales en combustible todos los meses mientras los precios se mantengan en ese nivel y no baje", sentenció.