Mida activa plan de emergencia para auxiliar a productores ante El Niño y afectaciones climáticas

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) confirmó que puso en ejecución de un plan de contingencia valorado en 8.2 millones de dólares para brindar asistencia técnica y material a pequeños y medianos productores impactados por el fenómeno de El Niño y la variabilidad climática extrema.

La intervención gubernamental se focalizará en las regiones con mayor vulnerabilidad hídrica, abarcando la franja del Arco Seco (Herrera, Los Santos, sectores de Veraguas y Coclé) para mitigar la sequía, así como la provincia de Bocas del Toro, afectada por el exceso de lluvias e inundaciones.

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El plan contempla una distribución estratégica de recursos para asegurar la continuidad de la producción agropecuaria nacional.

Infraestructura hídrica, alimento para ganado e insumos

El paquete de respuesta institucional está segmentado por áreas de atención prioritaria para los sectores agrícola y ganadero:

La seguridad hídrica ($2.45 millones) consiste en la construcción de reservorios colectivos, rehabilitación de minipresas, entrega de kits de riego de 2,500 metros cuadrados y bombas de extracción de agua para 1,158 productores destinada al consumo animal y riego de pequeñas parcelas y la rehabilitación de minipresas de mampostería.

Mientras que se destinaron $2.4 millones al suministro de heno, henolaje, silo de maíz, melaza y alfalfa para alimentar el hato de 3,106 ganaderos, sumado a la compra de maquinaria y herramientas.

Así como la dotación de fertilizantes, urea, bioestimulantes, kits de herramientas, semillas, viveros e invernaderos para 1,345 familias agrícolas estimado en $636 mil.

Y en atención especial en Bocas del Toro se da la inyección de insumos y equipos para respaldar a 1,050 productores y cubrir más de 2,400 hectáreas de cultivos de subsistencia (maíz, arroz y frijol).

Fondos complementarios y perforación de pozos

Esta partida presupuestaria se suma a ejecuciones previas de la administración del presidente José Raúl Mulino, que incluyeron $1.2 millones en medicamentos pecuarios y repuestos, además de un reciente traslado de partida por $2.3 millones aprobado por la Comisión de Presupuesto para adquirir tres perforadoras de pozos profundos.

Adicionalmente, la institución mantiene activas las Mesas Técnicas Agroclimáticas en todo el país para proveer boletines trimestrales a los productores y orientar la toma de decisiones ante variaciones de temperatura y precipitación.