Mides adopta plan de acción para fortalecer el sistema de albergues

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) adoptó un plan de acción para fortalecer el sistema de albergues de protección y los centros de atención integral dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La medida salió de una mesa interinstitucional encabezada por la ministra Beatriz Carles de Arango, donde se abordó la atención a esta población.

Durante el encuentro, la titular del Mides reiteró que la protección integral de la niñez es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, que exige coordinación efectiva y decisiones inmediatas ante un tema considerado urgente y sensible.

El plan contempla la revisión y actualización del Protocolo para la Atención de la Niñez sin Cuidado Parental en Albergues en Panamá, con el objetivo de ordenar y fortalecer la respuesta institucional.

Entre las medidas se incluye la clasificación por rangos de edad, perfiles diferenciados y la identificación de necesidades individuales para asegurar intervenciones oportunas.

También se establece un abordaje técnico de conductas asociadas al trauma, bajo un enfoque especializado, además del fortalecimiento de los procesos de ingreso y asignación en los centros de atención.

Esta iniciativa se enmarca en la Ley 285 de 2022, la Ley 14 de 2009 y el Decreto Ejecutivo 404 de 2020, normativas que regulan la protección de la niñez y adolescencia en Panamá.

El plan busca garantizar una atención con enfoque multidisciplinario y centrado en los derechos humanos.