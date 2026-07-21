Mides y Unicef presentan herramienta digital para orientar la crianza responsable

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), junto con Unicef, presentó la aplicación “Crianza Responsable y Amorosa”. La herramienta busca apoyar a madres, padres y cuidadores en la formación de niñas, niños y adolescentes.

La plataforma es gratuita y está disponible para dispositivos Android e iOS. Los usuarios solo deben buscar “Crianza” en las tiendas de aplicaciones para acceder a sus contenidos.

Por otra parte, entre los temas que aborda se incluyen el tiempo de calidad con los hijos, el reconocimiento del buen comportamiento y el manejo de conductas difíciles. También promueve la corresponsabilidad de los hombres en la crianza.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, destacó que la aplicación funciona como una guía práctica para las familias. “No existe un manual para ser padre, pero esta herramienta busca orientar en cada etapa de la crianza”, señaló.

Además de la aplicación, el Mides y Unicef desplegarán personal en todo el país. El objetivo es brindar capacitaciones y acompañar a las familias en el uso de la plataforma.

Asimismo, la iniciativa pretende fortalecer las habilidades parentales y crear entornos seguros, afectivos y protectores. Se busca que la crianza sea más consciente y respetuosa de los derechos de la niñez.

Según las autoridades, el proyecto facilitará el acceso a información confiable y recursos prácticos. Esto permitirá que las familias cuenten con apoyo constante en la crianza desde la primera infancia hasta la adolescencia.

El Mides y Unicef resaltaron que la plataforma es un paso hacia la construcción de hogares más amorosos.