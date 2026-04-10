Ministerio Público investigará irrupción en diligencia de Fiscalía Anticorrupción

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación penal tras un hecho ocurrido en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde se interrumpió una diligencia que involucraba a auditores de la Contraloría General de la República.

Aunque el Ministerio Público no dio mayores detalles, ayer trascendió un video del contralor Anel Flores, el subcontralor y otros funcionarios, quien al parecer ingresaban a ese lugar.

Según informó el Ministerio Público, la situación se registró cuando los auditores de la Contraloría se encontraban rindiendo entrevista dentro de un proceso por el delito de enriquecimiento injustificado. La causa se sigue en contra del exvicepresidente, el perredista José Gabriel Carrizo.

El comunicado detalla que, durante esa diligencia, funcionarios de la Contraloría habrían irrumpido en el lugar, lo que provocó la interrupción del acto que se desarrollaba en la sede anticorrupción. Este hecho motivó la apertura de la investigación penal para esclarecer lo ocurrido.

El Ministerio Público rechazó cualquier tipo de presión externa y recalcó que se garantizará el debido proceso, además de mantener su función constitucional de persecución penal.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho, diputado del oficialista Realizando Metas señaló que el verbo "irrumpir" que utilizó el Ministerio Público deja entrever que "hubo un delito".

"No es solo el verbo que utilizan "irrumpir porque solo el hecho de anunciar la apertura de una investigación deja entrever que hubo un delito"dijo Camacho en Telemetro Reporta

Camacho recordó que "las investigaciones penales son producto de un delito" y en ese sentido el diputado se comparó con el contralor Flores.

"El contralor Flores es como yo, hacemos las cosas intensas, pero no somos personas de cometer delitos", sentenció.