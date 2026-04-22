Ministra Molinar no asistió a la Asamblea

La ministra de Educación, Lucy Molinar, no asistió a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, donde había sido citada para que respondiera algunas preguntas sobre transformación digital, alimentación escolar y crisis en las comarcas y rediseño curricular.

En su defecto, a la secretaria de la Comisión, la diputada Graciela Hernández le correspondió leer las respuestas al cuestionario enviado a Molinar.

La primera pregunta giró en torno al tema de la transformación tecnológica, toda vez que el artículo 1 de la ley 294 de 2022 exige que haya equidad. Los diputados de esta comisión preguntaron cómo se iba a garantizar esa equidad al licitar $273 millones en laptops cuando el 100% de las escuelas en zonas comarcales y urbanas no cuentan con las condiciones de infraestructuras básicas.

Sobre este punto, el Meduca respondió que la dotación tecnológica, el acceso a conectividad y el mejoramiento de la infraestructura educativa no son procesos excluyentes, sino complementarios y progresivos que ejecutan de manera paralela, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad.

Agregó el ministerio que, bajo este enfoque, han desarrollado acciones concretas como la adquisición de internet para los 3112 centros educativos del país, que incluyen la instalación de sistemas fotovoltaicos que permiten una cobertura nacional con una inversión más eficiente.

La ministra también fue cuestionada sobre la compra directa de las laptops. Al respecto, indicó en el texto que no se ha realizado compra directa de laptop para docentes y estudiantes; por el contrario, la adquisición se ha gestionado mediante licitación pública.Al ser cuestionada por el recorte de 100 dólares a 60 dólares por estudiante del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), manifestó que en la práctica se registraron inconsistencias importantes, como centros educativos en condiciones de vulnerabilidad que no recibían el beneficio.

Ante esta situación, se decidió retornar al principio de equidad establecido en el decreto 238 del 2003, ajustando la asignación a 60 dólares por estudiante y estableciendo un criterio uniforme para todos los centros educativos del país. Por último, se le cuestionó sobre el rediseño curricular y la falta de textos físicos.'

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ejes temáticos dirigieron el cuestionario.

Al respecto, dijo que actualmente los centros educativos cuentan con guías de aprendizaje y recursos didácticos, los cuales se mantienen vigentes y continúan siendo utilizados como apoyo en el aula, incluyendo en contextos sin conectividad.