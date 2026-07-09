Minsa descarta flexibilizar puntaje de examen médico y anuncia pago a internos

El Ministerio de Salud (Minsa) rechazó cualquier posibilidad de modificar la puntuación mínima del examen de certificación en medicina luego de que los resultados de la primera convocatoria arrojaran que solo el 11.3% de los estudiantes inscritos aprobó la prueba que les permitirá poner en práctica sus conocimientos y, posteriormente, ejercer en el sistema de salud.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que el porcentaje exigido a los alumnos de medicina se estableció en función de la responsabilidad que tendrán estos profesionales y de los estándares internacionales; por tanto, no será flexibilizado.

"Aquí se juega la vida de las personas; quienes vayan a atender a los pacientes tienen que estar bien preparados. La nota se ha ido elevando cada vez más a estándares internacionales; el que no la pasa no puede realizar el internado ni atender pacientes", subrayó.

Sin embargo, reconoció que el tema debe ser analizado con profundidad; por ello, se reunirá con todos los directores de las escuelas de medicina del país para identificar las razones del bajo índice de aprobación, pues su objetivo es que los alumnos pasen dicho examen, pero ello no significa que se flexibilizarán las normas.

Reiteró que los requisitos de ingreso al internado médico se mantendrán porque el sistema requiere personas preparadas y capaces de realizar su profesión con responsabilidad.

"Estos egresados van a tratar a seres humanos y su vida depende de ellos, así que tienen que estar bien preparados; esa es nuestra meta", dijo.

Durante el año, las universidades realizan tres convocatorias para el examen de certificación básico en medicina; la primera se realizó en el mes de enero, cuando solo 68 de los 601 estudiantes obtuvieron el mínimo solicitado; la segunda se efectuó en mayo y la última se desarrollará en agosto.'



El porcentaje mínimo para aprobar el examen es del 45.0%.



El Consejo Interinstitucional de Certificación Médica, organismo autorizado para llevar a cabo este proceso, estableció a través de la Resolución n.º 07 del 2 de junio de 2022 que el costo de esta prueba para los nacionales es de 130 dólares y para los extranjeros, $250.



El examen, según la entidad, contiene preguntas de áreas como medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía, pediatría, psiquiatría y medicina familiar.



Las universidades realizan tres convocatorias para el examen de certificación básico en medicina.

El Consejo Interinstitucional de Certificación Médica, organismo autorizado para llevar a cabo este proceso, estableció a través de la Resolución No. 07 del 2 de junio de 2022 que el costo de esta prueba para los nacionales es de 130 dólares y para los extranjeros, $250.

El documento, según la entidad, contiene preguntas de áreas como medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía, pediatría, psiquiatría y medicina familiar.

El porcentaje mínimo para aprobar el examen es 45.0%.

Pagos adeudados

El Minsa informó, con respecto a la deuda que mantiene con los médicos internos que laboran en áreas de difícil acceso, que a partir del 15 de agosto hará efectivo el pago del sobresueldo al que tienen derecho.

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"El desembolso, que asciende a 102,548.40, y los pagos continuarán realizándose mensualmente hasta que los profesionales culminen sus respectivos internados en estas áreas apartadas del país", esboza el comunicado.

Los internos no han recibido parte de sus salarios desde noviembre de 2025.