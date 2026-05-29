Miviot y ONU Medio Ambiente impulsan adaptación al cambio climático en Panamá

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) se ha sumado al esfuerzo de implementar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, iniciativa que busca mejorar la base de conocimientos sobre riesgos y vulnerabilidades en Panamá. La propuesta fue presentada por consultores de ONU Medio Ambiente al equipo técnico de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.

Durante la reunión, el consultor René López explicó que se está estructurando un plan sectorial de adaptación en infraestructura, donde el Miviot juega un papel clave por su responsabilidad en la planificación territorial y el desarrollo de obras a nivel nacional. Subrayó que la idea es construir el plan de manera conjunta con la institución, garantizando su participación desde la concepción del proyecto.

López destacó que la colaboración del Miviot permitirá compartir información y experiencias en planificación, así como incorporar lecciones aprendidas en procesos de desarrollo territorial. Esto, dijo, es esencial para mejorar la capacidad de respuesta frente a los efectos del cambio climático y para identificar los territorios más vulnerables del país.

Por ello, la oficina regional de ONU Medio Ambiente, con sede en Panamá, acompaña la implementación de planes similares en El Salvador y ha cerrado procesos en otros países de la región como Honduras, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. Estas experiencias servirán de referencia para fortalecer la estrategia panameña.

Por su parte, la directora de Ordenamiento Territorial del Miviot, Gianina Rodríguez, resaltó que la institución mantiene una colaboración estrecha con ONU Medio Ambiente para unir esfuerzos en favor del desarrollo territorial sostenible. Señaló que el proyecto permitirá avanzar en la planificación con criterios de sostenibilidad y resiliencia.

Entre los principales objetivos del plan se destacan la gobernanza y coordinación institucional, la generación de evidencias para diseñar soluciones de alto impacto, la participación del sector privado y la búsqueda de financiación para la adaptación.