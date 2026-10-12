Mop prioriza la reconexión vial de comunidades incomunicadas en Tonosí y Los Pozos

El Ministerio de Obras Públicas (Mop) aseguró que concentra sus esfuerzos operativos y de maquinaria pesada en restablecer la transitabilidad terrestre en las zonas rurales de las provincias centrales que quedaron incomunicadas o con accesos limitados tras el terremoto de magnitud 7.5.

Durante una gira de inspección en terreno por el distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, enfatizó que la instrucción directa a los equipos de campo es garantizar primero el libre tránsito entre los pueblos antes de iniciar las reparaciones mayores.

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"Esa es la primera instrucción que se ha dado: que haya conexión entre todas las comunidades. Una vez habilitados los accesos, avanzaremos con los trabajos de reparación correspondientes en la carpeta asfáltica y las estructuras", afirmó el ministro Andrade.

Avances de despeje en Tonosí y evaluación de puentes

De acuerdo con esa institución, sus cuadrillas trabajan de manera continua en puntos críticos del distrito santeño donde los deslizamientos de tierra obstaculizaban los accesos

En ell sector El Espavé los equipos de remoción de tierra y piedras lograron despejar casi en su totalidad el tramo vial. Las labores concentran sus últimos esfuerzos en la zona de Loma de Flores para restablecer la comunicación vehicular completa durante la jornada.

Mientras que especialistas en estructuras y diseño del Mop evaluaron las afectaciones en el puente sobre el río Tonosí para determinar las intervenciones técnicas necesarias sin suspender la movilidad urgente.

El titular del MOP verificó las condiciones del camino principal hacia Búcaro y supervisó de forma previa las tareas de apertura de caminos en el distrito de Mariato (Veraguas).

Maquinaria pesada remueve derrumbes en el distrito de Los Pozos

En la provincia de Herrera, los operativos del Mop avanzan en la remoción de sedimentos, piedras y vegetación desprendida de los taludes para devolver la conectividad a comunidades del distrito de Los Pozos.

Los frentes de trabajo se mantienen desplegados en: La vía Cerro de Paja, las comunidades de Las Llanas y El Chirote y en la vía hacia Santa Clara

La directora regional del Mop en Herrera, Melissa Castillo, explicó que el personal trabaja a marcha forzada para habilitar el paso a productores y familias de la zona: "Nuestra prioridad es remover los derrumbes, despejar las carreteras y procurar que las comunidades puedan movilizarse con mayor seguridad".

El Mop reitera el llamado a los conductores a mantener la precaución al transitar por las zonas montañosas y acatar las señales del personal de campo mientras continúan los trabajos de limpieza en las redes viales afectadas.