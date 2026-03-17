Mulino se reúne con bancada de CD para evaluar proyectos comunitarios

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este martes con la bancada de diputados del partido Cambio Democrático (CD) para evaluar diversos proyectos destinados a solucionar problemas comunitarios.

Entre las prioridades discutidas destacan la mejora del servicio de agua potable, la rehabilitación de carreteras y el fortalecimiento de la infraestructura en hospitales, centros médicos y escuelas, así como otras obras actualmente en ejecución.

Los diputados reconocieron el aporte positivo de la gestión del presidente Mulino en dar respuestas concretas a los problemas que enfrentan los panameños, así como el combate a delitos como el narcotráfico y el hurto pecuario.

El presidente Mulino, junto al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó un informe detallado del plan de acción que busca dar respuesta con urgencia a los sitios con mayor problema de agua potable, específicamente en la región de Azuero.

Indicaron que se están destinando todos los recursos para llevar agua potable de forma regular a estos hogares lo antes posible.

Por su parte, la bancada de CD reiteró su disposición de continuar apoyando la gobernabilidad del país en beneficio del pueblo panameño.