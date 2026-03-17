Panamá
Mulino se reúne con bancada de CD para evaluar proyectos comunitarios
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Se busca mejorar el servicio de agua potable, la rehabilitación de carreteras y el fortalecimiento de la infraestructura en hospitales y escuelas.
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El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este martes con la bancada de diputados del partido Cambio Democrático (CD) para evaluar diversos proyectos destinados a solucionar problemas comunitarios.
Entre las prioridades discutidas destacan la mejora del servicio de agua potable, la rehabilitación de carreteras y el fortalecimiento de la infraestructura en hospitales, centros médicos y escuelas, así como otras obras actualmente en ejecución.
Los diputados reconocieron el aporte positivo de la gestión del presidente Mulino en dar respuestas concretas a los problemas que enfrentan los panameños, así como el combate a delitos como el narcotráfico y el hurto pecuario.
El presidente Mulino, junto al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó un informe detallado del plan de acción que busca dar respuesta con urgencia a los sitios con mayor problema de agua potable, específicamente en la región de Azuero.
Indicaron que se están destinando todos los recursos para llevar agua potable de forma regular a estos hogares lo antes posible.
Por su parte, la bancada de CD reiteró su disposición de continuar apoyando la gobernabilidad del país en beneficio del pueblo panameño.
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