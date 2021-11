Organizaciones de pacientes no ven futuro a vales médicos de la Caja de Seguro Social

Como un sueño que no se va a poder llevar a cabo califican pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS) el programa de vales médicos que pretende implementar la administración de la entidad, posiblemente, desde el primer trimestre del año pasado.

Y es que, a pesar de las últimas declaraciones del director de la CSS, Enrique Lau Cortés, en que aseguró que van a pagar un precio que tenga los costos administrativos y una utilidad razonable, la realidad de mercado es otra, según Enma Pinzón, vocera de los pacientes con artritis reumatoide.

"Este es un sueño porque el medicamento que la CSS consigue a menos de un centavo, en la calle vale 70 centavos y por más que una farmacia de un precio accesible, jamás va a ser un centavo", consideró.

Por otra parte, según Pinzón, la idea que pareciera ser positiva para cualquier paciente que no encuentre su medicina en la CSS, no es ejecutable porque no tiene un fondo económico que lo respalde.

"Van a tener que conseguir una partida extraordinaria de no se dónde, porque el dinero destinado a medicamentos de la CSS ya está asignado en contratos", manifestó.

De igual forma, piensa Alaisa Araúz de Melgar, de la Fundación Panameña de Hemofilia, quien argumentó que la CSS, al comprar por volúmenes, los costos son más bajos, pero al comprarlo en las farmacias, este sería mayor para la institución.

"Es mejor que la CSS haga su compra y deben valorar más ese punto, porque he escuchado que ese programa se implementó años atrás y fue un fracaso", planteó.'



La única vez que un programa similar se aplicó en la Caja de Seguro Social fue durante la dictadura militar y se conoció como Farmacias Subrogadas. Al final, el resultado fue una gran cantidad de cuentas por cobrar por parte de farmacias privadas, así como irregularidades a la hora de presentar facturas.



En los últimos meses de gestión de Martín Torrijos (2004-09) se abrieron farmacias populares (Compita) para competir con las privadas, sin embargo, el programa no prosperó y con el cambio de gobierno no se continuó.



La queja de todos los estratos de la sociedad es el alto costo de los medicamentos en Panamá, en comparación con otros países del continente.

En declaraciones anteriores a este medio, Lucas Versbolovskis, de la Asociación de Representantes y Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Aredis) advirtió sobre el riesgo que representaría el vale médico para la CSS ante la gran diferencia que hay en el costo de medicamentos.

"Si, en tal caso, no haya Amlodipina en las farmacias de la CSS, el paciente irá con la receta a la farmacia privada, que tiene otro producto diferente al que adquirió la institución, y esta se lo entregaría en $1.20 la unidad. Fíjese la diferencia que tendría que reembolsar la CSS; quiebra, no tendría recursos ni para dos meses", opinó el empresario.

El programa consiste en que los asegurados que no puedan obtener sus medicinas en las farmacias de la CSS, vayan a farmacias privadas y con presentar su cédula lo obtendría.

Lau Cortés aseguró que el objetivo final de los vales médicos es que los pacientes tengan su medicina.

"Todas las farmacias del país que se ajusten al precio que plantea la CSS serán incorporadas", señaló.

Por el momento, dos cadenas de farmacias están interesadas en el proyecto, el cual comenzaría con medicamentos para pacientes diabéticos e hipertensos.

El director general de la CSS reveló que de los 610 medicamentos que componen el cuadro básico de la institución, por lo general, entre 15 y 20 siempre escasean, por diversas razones.

