Padres madrugan y forman largas filas por las tarjetas del Pase-U

Largas filas formaron los padres de familia en el centro comercial Los Andes, en San Miguelito, durante la entrega de las nuevas tarjetas para el pago de las becas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U).

Los acudientes llegaron desde tempranas horas para ser atendidos entre los primeros y retirar las tarjetas que permitirán a los estudiantes recibir los beneficios de los distintos programas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, explicó que este es un proceso de modernización de los sistemas para agilizar el proceso de pago, que además permite unificar todos los pagos correspondientes a los programas del Ifarhu.

Godoy indicó que en cada una de las áreas habilitadas se ha logrado entregar entre el 85% y el 90% de las tarjetas previstas, siendo un proceso mucho más amigable que con la entrega de cheques.

El funcionario recordó que, con el sistema anterior, algunos padres de familia utilizaban el dinero destinado a los estudiantes en cantinas, casinos, salones de belleza y al día siguiente los estudiantes acudían a las escuelas sin los útiles y uniformes, sin la alimentación correspondiente.

Ahora, con las tarjetas, este tipo de transacciones son declinadas automáticamente. "Nosotros tenemos el reporte al viernes, por ejemplo, que se han declinado cerca de 68,000 transacciones por un monto de $2.1 millones", manifestó Godoy durante una entrevista en TVN Noticias.

Agregó que al día viernes se habían entregado más de 268,000 tarjetas con aproximadamente 468,000 jóvenes que han recibido el beneficio, de los cuales ya 33 millones han utilizado el 70% en alimentación, el 30% en útiles materiales, uniforme y medicamentos, que les da una trazabilidad que antes no se tenía.

Aclaró que hasta el momento no hay un tope para la compra de calzados y zapatillas; sin embargo, esperan que los padres sean racionales, porque no pueden gastarse $200 en una zapatilla.

Godoy enfatizó que los fondos del Pase-U no pueden utilizarse para la compra de licor, cigarrillos, materiales de construcción, electrodomésticos ni gasolina.

También advirtió sobre irregularidades detectadas en algunos comercios, donde, según explicó, no solo se estarían registrando compras de víveres, sino que se estaría pasando una transacción por un monto determinado para posteriormente devolver una parte del dinero en efectivo al beneficiario, a cambio de un porcentaje.