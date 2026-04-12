Planilla estatal cae en $34.4 millones

La planilla estatal se redujo en el mes de enero en 18,308 funcionario, caracterizada por el cambio de año y la disminución en los empleados eventuales.

En diciembre de 2025 habían 271 mil 346 trabajadores del Estado y un mes después esta cifra descendió a 253 mil 38.

Hubo un aumento de 93 funcionarios permanentes que pasaron de 244 mil 970 a 245 mil 63, mientras que hubo una disminución de 18,401 trabajadores eventuales, al pasar de 26,376 a 7,975.

La disminución de trabajadores en el Gobierno Central fue de 14,649, quedando en 160 mil 231.

En tanto, en el sector descentralizado, de 96,466 funcionarios que había en diciembre, en enero bajó a 92,807.

Las entidades que tuvieron las principales reducciones en un mes fueron el Ministerio de Educación, Asamblea Nacional, Universidad Tecnológica, Ministerio de Salud y Universidad Especializada de las Américas.

Con respecto a los salarios, el monto global bajó de $458.4 millones a $424 millones.



En comparación con el mismo mes de 2025, la planilla subió en 8,234 funcionarios.



El salario promedio en el sector público asciende a 1,676 dólares.



El salario promedio entre los trabajadores eventuales en el Estado asciende a $1,242.

Entre los permanentes, el monto pagado en enero fue de $414.1 millones, lo que representa $10.6 millones menos que en diciembre.

La disminución en los salarios de funcionarios eventuales fue de $23.8 millones, al pasar de $33.7 millones en diciembre de 2025 a $9.9 millones en enero.

En el Gobierno Central la disminución de salarios fue de $19.8 millones, mientras que en el sector descentralizado fue de $14.7 millones.

Enero 2025

En comparación con enero del año pasado, en el primer mes de 2026 hubo un aumento 8,234 funcionarios en la planilla estatal (3.4%).

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En salarios, también se registró un incremento de 2.3%, que representa 9.6 millones.