Presidente sanciona Ley que crea Patronato del Festival del Toro Guapo

El presidente José Raúl Mulino, sancionó la Ley 516 del 7 de abril de 2026, “Que crea el Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón y dicta otras disposiciones”.

El patronato será la entidad organizadora del festival, y entre sus objetivos estarán asegurar su celebración anual en el distrito de Antón, así como destinar y administrar los recursos que reciba del Estado, únicamente para la conservación, promoción y desarrollo de esta actividad.

Serán miembros del patronato representantes de las siguientes entidades: Ministerio de Cultura, Autoridad de Turismo de Panamá, Consejo Municipal de Antón, Municipio de Antón, Junta Comunal de Antón cabecera, dos representantes de distintas asociaciones cívicas de la región (postulados por sus asociaciones, pero escogidos por el representante legal del patronato), y un especialista en folclore de Antón, designado por el Ministerio de Cultura.

Además de la asignación presupuestaria que establece la Ley 25 de 2009, la Autoridad de Turismo designará una partida presupuestaria para la promoción turística del Festival; y el Municipio de Antón también aportará una partida anual.

La nueva ley también modifica el artículo 1 de la Ley 10 de 2004, quedando así: “Se declara el 15 de octubre de cada año Día Cívico y de Fiesta Folclórica del Festival Nacional del Toro Guapo de Antón en el distrito de Antón, provincia de Coclé, con el fin de conservar, divulgar y promover las costumbres y tradiciones folclóricas de este distrito. Este festival se celebrará durante la segunda y tercera semana del mes de octubre de cada año”.