Son alrededor de 1,500 trabajadores de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) los que salen todos los días a cumplir con su misión de recoger los desechos de la ciudad capital, en varias ocasiones, exponiendo sus vidas.

Y este personal realiza esta importante y sacrificada labor sin contar con un seguro privado que los cubra ante cualquier accidente o inconveniente.

Ovil Moreno Marín, administrador general de la AAUD, se presentó junto a su equipo de trabajo a la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea a sustentar la labor realizada en 2025, momento que aprovechó para solicitar la ayuda de los diputados para que los trabajadores del aseo puedan contar con un seguro privado.

La petición cobra vigencia, luego que la semana pasada el país se conmovió tras el atropello del que fueron víctimas dos trabajadoras del aseo por parte del conductor de un bus conocido como 'Diablo Verde'.

Una de las 'hormiguitas', Yandira Pinto está en su casa recuperándose, con 13 puntos en la cabeza.

En el caso de la señora Eusebia de Suárez, quien cumplió años el pasado miércoles, su condición es crítica.

El conductor involucrado en el incidente comparecerá ante las autoridades después de Semana Santa.

La intención del seguro de vida, salud y hospitalización es que el personal de la AAUD que está en la calle, a diario, tenga atención rápida y oportuna y una recuperación digna, en caso de sufrir accidentes.



Más de 1,500 trabajadores de la Autoridad de Aseo entrarían en el primer grupo de beneficiados con un seguro privado.



La función de las 'hormiguitas' se realiza de sol a sol en todos los puntos del distrito de Panamá.



Una comunidad que no coopera es el panorama con el que a diario se enfrentan estas humildes trabajadoras en las calles de la urbe.



Una de las trabajadoras que fue atropellada por un transporte colectivo la semana pasada se encuentra en estado crítico, mientras que la otra se recupera en su casa.

"Así como salen los policías, que tienen seguro privado, ellos salen con armas, pues el arma de los trabajadores de la AAUD son las escobas y los recogedores; personal que hace el trabajo más difícil, que se para de sus casas a las 2 o 3 de la mañana para llegar a las 5 de la mañana a trabajar y salir a caminar las calles de Panamá a recoger lo que el panameño irresponsable desecha", manifestó Moreno.

El administrador dijo que están empezando a hacer los estudios para poder determinar de cuantos recursos se tendría que contar con un seguro privado para los trabajadores de la AAUD.

Moreno le solicitó a la comunidad que respeten el trabajo que realizan las trabajadoras en la calle, quienes a veces hasta son objeto de mofas por parte de conductores y transeúntes.

Los primeros trabajadores que estarían cubiertos con un seguro, serían, precisamente, los que realizan labores de campo, como las barredoras y los recolectores, que además de estar en contacto con objetos de todo tipo, tienen que lidiar con el tráfico vehicular, ya sea a pie o a bordo de un camión compactador.