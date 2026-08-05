Rescatan dos crías de jaguarundi tras la muerte de su madre en Bocas del Toro

Dos crías de jaguarundi fueron puestas bajo resguardo de las autoridades ambientales luego de ser encontradas por moradores de la comunidad de Las Delicias, en la provincia de Bocas del Toro. Los animales quedaron sin el cuidado de su madre, que presuntamente falleció tras ser atropellada.

Los residentes notificaron el hallazgo al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), cuyos funcionarios coordinaron el traslado de los felinos para que recibieran atención especializada. La rápida intervención permitió garantizar su protección desde el primer momento.

Una vez en manos del personal técnico, las crías fueron sometidas a una evaluación veterinaria con el objetivo de verificar su estado de salud y definir el tratamiento necesario para favorecer su recuperación.

Las autoridades indicaron que este tipo de rescates son fundamentales para preservar la fauna silvestre y aumentar las posibilidades de supervivencia de especies que enfrentan distintos riesgos, entre ellos los accidentes en las carreteras.

MiAmbiente reiteró el llamado a la ciudadanía para que, ante el hallazgo de animales silvestres, se comunique de inmediato con las autoridades competentes y evite manipularlos, ya que una atención adecuada es clave para su bienestar y eventual reintegración a su hábitat.