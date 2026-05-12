RM va con candidato propio a la AN; inicia rejuego legislativo

Vivian Jiménez

El Partido Realizando Metas (RM) apunta a la presidencia del Legislativo, así dio a conocer el presidente de bancada, Rogelio Revello, a través de redes sociales al afirmar que el colectivo presentará un candidato propio el próximo 1 de julio.

El diputado no entró en detalles sobre quién será el candidato o candidata del partido; solo se limitó a informar a la ciudadanía la decisión tras llegar a un consenso.

Recientemente, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, dejó entrever sus intenciones de reelegirse en el puesto, ponderando los avances alcanzados durante su gestión; sin embargo, su candidatura no cuenta con el apoyo del resto de diputados. Además de RM, la Coalición Vamos también está analizando la posibilidad de aspirar con candidato propio.

La alianza con el panameñista, según los independientes, no tuvo los resultados esperados; por tanto, no darán su respaldo para que obtenga nuevamente la victoria.