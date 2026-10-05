SATS y Tocumen firman MOU para fortalecer conectividad de carga aérea

El Presidente José Raúl Mulino y el Primer Ministro de Singapur, Lawrence Wong, fueron testigos de honor en la firma del Memorando de Entendimiento ("MOU") para explorar oportunidades de colaboración estratégica orientadas a fortalecer la conectividad de carga aérea y apoyar el desarrollo de Panamá como una de las principales puertas de entrada logísticas de las Américas.

SATS es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de manejo de carga aérea y líder en Asia en servicios de catering para aerolíneas. El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. ("PTY") es el operador principal de esta terminal aérea.

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Ambas organizaciones suscribieron este acuerdo para explorar oportunidades de colaboración en el desarrollo del área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, así como en instalaciones y operaciones para el manejo de carga aérea dentro de Tocumen, de acuerdo con el Plan Maestro del aeropuerto.

La colaboración también aprovechará la experiencia global y la red de SATS en el manejo de carga aérea para apoyar los flujos comerciales a través de Panamá.

Partiendo del papel fundamental que Panamá y Singapur desempeñan en el comercio y la logística mundial, esta alianza busca aprovechar las fortalezas de ambos centros logísticos para profundizar la conectividad comercial, desarrollar nuevos flujos de carga y respaldar el creciente movimiento de mercancías entre Asia y las Américas.

El presidente y director ejecutivo de SATS Ltd, Kerry Mok, señaló que "Singapur ha logrado consolidarse como uno de los principales centros de comercio y logística gracias a sólidas alianzas en todo el ecosistema de la aviación y la cadena de suministro".

"Con nuestra experiencia en importantes centros de carga y una red global de más de 225 estaciones en 27 países, en SATS nos complace trabajar junto a PTY en el desarrollo de su visión para Panamá. "Juntos exploraremos oportunidades para fortalecer las capacidades de carga, mejorar el movimiento de mercancías y apoyar el crecimiento del comercio entre Asia y las Américas", expresó Mok.'

225

estaciones en 27 países opera la red combinada de SATS y WFS. 79

años de historia tiene el aeropuerto internacional de Tocumen.

Por su parte, Jose Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, indicó que "Panamá y Singapur comparten un papel natural como puertas de entrada estratégicas para el comercio y la conectividad mundial".

Ruíz agregó que "tras haber conocido de primera mano el desarrollo logístico de Singapur, comprendo el valor que una visión de largo plazo ha aportado a su crecimiento. Este entendimiento con SATS nos brinda la oportunidad de explorar nuevas capacidades para Tocumen, fortalecer nuestra plataforma de carga y ampliar la conectividad comercial entre Asia y las Américas".

Esta colaboración, junto con el futuro desarrollo de la zona de carga de Tocumen, podría contribuir a la creación de nuevos empleos dentro del ecosistema aeroportuario.