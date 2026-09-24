SED 2026 reúne a más de 300 personas en torno al servicio al cliente

Más de 300 personas se dieron cita en SED 2026, un encuentro que puso nuevamente sobre la mesa uno de los temas que continúa generando conversación entre empresas, instituciones y consumidores: la calidad del servicio al cliente en Panamá.

Durante dos jornadas, ejecutivos, líderes de equipos, profesionales y representantes de diferentes organizaciones compartieron un espacio dedicado a analizar el servicio desde una perspectiva mucho más amplia que la atención al cliente. Liderazgo, comunicación, indicadores, manejo de crisis y la responsabilidad de cada persona dentro de la experiencia fueron parte de una agenda que combinó conocimiento, reflexión y situaciones de la vida real.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El programa reunió a Fausto Recinos, Rigoberto Sorto, Adriana Caicedo y Manuel Hidalgo, cuatro expositores que abordaron el servicio desde diferentes perspectivas y especialidades, pero con un hilo conductor común: para mejorar la experiencia del cliente es necesario trabajar primero en las organizaciones y en las personas que las conforman.

Fausto Recinos abordó el liderazgo y el papel determinante de quienes tienen la responsabilidad de dirigir equipos, destacando cómo la cultura de servicio comienza desde adentro y se refleja posteriormente en cada interacción con el cliente.

Por su parte, Rigoberto llevó la conversación al terreno de los indicadores y los KPI, poniendo énfasis en la necesidad de medir el servicio para comprender lo que realmente está ocurriendo y tomar decisiones sustentadas en información.

Adriana analizó un escenario cada vez más relevante para las organizaciones: las redes sociales y el manejo de las crisis, donde una experiencia individual puede adquirir una enorme visibilidad en cuestión de minutos y convertirse en un desafío para la reputación de una marca.

Mientras tanto, Manuel profundizó en la comunicación como uno de los elementos esenciales de toda experiencia de servicio, recordando que la forma en que una organización escucha, responde y se relaciona puede marcar la diferencia en la percepción final de un cliente.'

2

fueron las jornadas en las cuales ejecutivos, líderes de equipos, profesionales y representantes de diferentes organizaciones compartieron un espacio para analizar el servicio desde una perspectiva más amplia que la atención al cliente.

La diversidad de enfoques permitió confirmar una de las principales premisas del encuentro: el buen servicio no depende únicamente de ser amable. Requiere liderazgo, procesos, comunicación, capacidad de respuesta, medición y colaboradores preparados para resolver.

La nutrida asistencia fue también una muestra del interés que continúa despertando el tema. Más de 300 participantes llegaron con una inquietud común: entender qué puede hacerse diferente para mejorar la experiencia que reciben clientes y usuarios en Panamá.

Y precisamente allí radica uno de los elementos que ha caracterizado a SED a través de los años.

Su metodología nació a partir de una pregunta que sigue teniendo vigencia: ¿por qué nos quejamos tanto del servicio al cliente en Panamá?

A partir de esa interrogante se desarrolló una metodología pensada para la realidad panameña, tomando en consideración sus organizaciones, colaboradores y las situaciones que diariamente viven los consumidores.

SED 2026 permitió reafirmar la vigencia de ese contenido y su capacidad para generar reflexión y cuestionamientos sobre la manera en que las organizaciones están atendiendo a sus clientes.

El encuentro dejó, además, una reflexión importante. Panamá se proyecta ante el mundo como destino de negocios, inversión, turismo y conexión internacional. En ese contexto, hablar de servicio deja de ser únicamente un asunto empresarial para convertirse también en un tema relevante para la competitividad y la imagen del país.

La participación activa de más de 300 asistentes, el intercambio generado durante las conferencias y la respuesta a los contenidos mostraron que existe interés por seguir avanzando hacia una cultura donde servir mejor sea parte de la forma de hacer las cosas.

Al finalizar las jornadas quedó también claro que el desafío no termina al salir de un congreso. El verdadero resultado comenzará a verse cuando las ideas discutidas lleguen a las empresas, instituciones y equipos de trabajo.

SED continúa así una labor que comenzó mucho antes de este encuentro y que seguirá después de él: generar conocimiento, desarrollar líderes, transformar equipos y contribuir a un objetivo que involucra a todos: que Panamá atienda cada vez mejor.