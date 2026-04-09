Traslado o demolición: ¿Cuál será el futuro de los terrenos bajo el Puente de las Américas?

El Órgano Ejecutivo confirmó que está evaluando el posible traslado o demolición de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos ubicados bajo el Puente de las Américas, donde el pasado lunes se produjo una explosión que detuvo el tráfico sobre la estructura.

Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto, el tema está siendo analizado y dependerá de los resultados del informe técnico que realizan el Ministerio de Obras Públicas (MOP) e ingenieros del ejército de Estados Unidos.

El presidente José Raúl Mulino, tras consultas de Panamá América, señaló que dichas tierras podrían ser utilizadas para otros "menesteres" sin especificar el tipo de operaciones que se realizarían en la zona una vez sean reubicadas o desmanteladas estas tanquetas.

"Estas son infraestructuras muy viejas y abandonadas; a lo mejor no tienen mayor valor ni utilidad en el tiempo; eso lo van a evaluar los técnicos de la AMP (Autoridad Marítima de Panamá) y se decidirá", dijo.

Explicó que entre el Pacífico y el Atlántico hay un poco más de 100 hectáreas de tierra con estas tanquerías que, de no ser necesarias, podrían ser aprovechadas para el desarrollo de otras operaciones.

Mulino aprovechó la coyuntura del momento para recordar a la población que el área de La Boca, en donde se dio la explosión, es parte de una investigación penal; por tanto, no está abierta al público.

"Le pido a la Policía que, por favor, restrinja el acceso a todos aquellos que no tengan absolutamente nada que ver con este problema; desde allí no vamos a taquillar nada, no entra nadie que no tenga que entrar", advirtió.



El informe técnico que realizan el Ministerio de Obras Públicas (MOP) e ingenieros del ejército de Estados Unidos permitirá a las autoridades definir el futuro de los terrenos bajo el Puente de las Américas.



Entre el Pacífico y el Atlántico hay un poco más de 100 hectáreas de tierra con estas tanquerías.

Aunque el mandatario no dirigió sus palabras a nadie en particular, internautas consideran que fue un mensaje claro a los integrantes de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional que tenía agendada una inspección a la estructura.

Edwin Lewis, director nacional de Estudio y Di seño del MOP, anunció que enviarán piezas metalizadas del puente a un laboratorio estadounidense para su análisis y se instalarán medidores de formación en diversos puntos para evaluar su estado actual.

Aseguró que la apertura de la vía responde a estudios técnicos realizados por distintas entidades como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, por lo que la población puede tener la certeza de que el paso es seguro.

La concesión a la empresa en donde ocurrió el siniestro, según el director de la AMP, Luis Alberto Roquebert, ya estaba bajo investigación para garantizar el mantenimiento adecuado a los tanques que provienen de 1945.

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Indicó que la entidad llevará a cabo varias mesas de conversación con el Ministerio de Ambiente para definir el tratamiento que le darán a la zona.