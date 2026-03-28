Si eres amante de la cocina panameña y te gustaría experimentar la gastronomía de origen fusión panameña en el país hay varias opcionespara lograr este objetivo.

Uno de los espacios que ha abierto sus puertas en estos últimos días en Kfé Break, un espacio que nace desde el corazón.

Un punto para que cada encuentro tenga propósito, donde las conversaciones generen valor y donde las personas puedan vivir grandes experiencias, expresó su fundadora, Iriana Kam de Achong.

Su slogan es "Experiencias que dejan huellas" y es precisamente lo que se quiere que logren sus invitados.

No solo podrá disfrutar de un bocado tradicional, sino también de un café de especialidad. Por ejemplo, degustarán una carimañola artesanal con un toque especial.

Es un lugar para compartir con amigos, de hecho también tiene un espacio acogedor para coworking. Toda una experiencia y comodidad.

También hay un espacio para podcast, salones de reuniones, entre otras amenidades.

En fin, es un punto de encuentro céntrico y versátil, en Bella Vista para una velada agradable.