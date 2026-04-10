Un paso seguro comienza a tomar fuerza para miles de estudiantes

En la comarca Ngäbe Buglé, los cambios no se anuncian, se sienten. Se ven en el movimiento de la gente, en el paso que ya no se detiene frente al río y en las rutas que comienzan a aparecer donde antes no había más que monte.

En comunidades como Cascabel, en Mironó, y Sardina, en Nole Duima, ese cambio ya está en marcha. No llega de golpe, pero avanza. Son los trabajos de construcción de puentes zarzo, que empiezan a modificar una dinámica que por años se mantuvo igual: la de depender del clima, del nivel del agua y de la suerte para poder cruzar.

Aquí, moverse nunca ha sido automático. Cada trayecto implica tiempo, esfuerzo y, muchas veces, riesgo. Por eso, cuando aparecen nuevas rutas, cuando entra material y cuando comienzan a levantarse estructuras, no se trata solo de una obra más. Es una señal de que algo distinto está ocurriendo.

El proceso ha sido progresivo. Antes de pensar en puentes, hubo que abrir paso. La llegada a estas zonas implicó habilitar accesos, adaptar el terreno y sostener un trabajo continuo desde finales de febrero, en condiciones que obligan a ajustar cada paso.

Ese avance, aunque no siempre visible en una sola imagen, ya empieza a generar efectos en la vida diaria de las comunidades. La movilidad mejora, los tiempos se reducen y las opciones comienzan a ampliarse.

En ese contexto, uno de los impactos más claros se da en la educación. Más de 17 mil estudiantes en regiones como Kodri, Ñokribo y Nedrini forman parte de esta transformación, al contar con mejores condiciones para llegar a sus centros educativos.

Pero lo que ocurre en la comarca no solo tiene que ver con infraestructura. También refleja una dinámica más amplia: la de recursos que empiezan a tomar forma en el territorio.

Parte de estos trabajos se apoya en fondos que han comenzado a ingresar al país, incluyendo regalías de la venta del concentrado de cobre, que en esta etapa han sido destinadas a la construcción de los primeros puentes zarzo. Más que cifras, son beneficios tangibles y su impacto se mide en lo que ya empieza a cambiar.

Porque en lugares donde por mucho tiempo nada se movía, hoy hay señales claras de avance. Y cuando el camino cambia, todo lo demás empieza a cambiar también.