Unidad Canina del MIDA decomisa más de 286 kilogramos de productos en Tocumen

Durante el mes de abril, los binomios de la Unidad Canina Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario interceptaron un total de 286.19 kilogramos de productos de origen animal y vegetal ocultos en equipajes de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, informó el MIDA.

Estos operativos, tienen como objetivo salvaguardar el patrimonio fito y zoosanitario de Panamá, evitando el ingreso de plagas o enfermedades que puedan poner en riesgo la producción nacional.

De acuerdo con el MIDA, la mayor cantidad de retenciones correspondió a productos vegetales, aunque la variedad de artículos animales también fue significativa.

De los 90.24 kg de origen animal, se confiscó miel, queso bovino, jamón de cerdo, salami, camarones, suero y diversos embutidos provenientes de países como Colombia, Venezuela, República Dominicana y El Salvador.

Mientras que los 195.95 kg correspondientes a productos de origen vegetal incluyeron frutas como manzanas, granadillas, naranjas y guineos; además de rosas naturales, granos (lentejas, garbanzos, frijol de monte) y especias como canela y anís estrellado. Entre los principales países de procedencia se encuentran Colombia, China, Perú y Cuba.

Para mantener la efectividad de estos controles, el MIDA informó sobre la reciente capacitación de nuevos integrantes de la Unidad Canina. Los nuevos binomios recibieron inducción teórica y práctica en técnicas de manejo, obediencia y protocolos de inspección.

La Unidad Canina Agropecuaria opera de manera permanente en los puntos de entrada al país, garantizando que todo producto que represente un riesgo sanitario sea detectado antes de su introducción al territorio nacional.