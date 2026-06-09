Veterinarios de Panamá se capacitan en prevención de la rabia silvestre

Con el objetivo de reforzar la prevención de la rabia silvestre, la Dirección Nacional de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizó una jornada de capacitación virtual dirigida a médicos veterinarios de todo el país. La actividad llevó por título “Biología del Murciélago Hematófago en la Prevención de la Rabia Silvestre”.

Durante la sesión, el Dr. Rafael Samudio, reconocido biólogo y fundador de la Sociedad Mastozoológica de Panamá (SOMASPA), compartió sus conocimientos sobre la ecología y características de los murciélagos hematófagos.

Dentro de la capacitación se abordaron temas como la ecología, identificación de especies de murciélagos hematófagos, diversidad de hábitos alimenticios, características externas y adaptaciones morfológicas y fisiológicas, así como sus hábitats y refugios. También se profundizó en el comportamiento del murciélago vampiro (Desmodus rotundus), su patrón de actividad nocturna, factores del paisaje que influyen en los ataques al ganado, formas de locomoción y tipos de presas.

Asimismo, se profundizó en el comportamiento del murciélago vampiro (Desmodus rotundus), analizando su actividad nocturna, los factores del paisaje que influyen en los ataques al ganado, sus formas de locomoción y los tipos de presas que selecciona.

El Dr. Samudio destacó la importancia de considerar los factores ambientales que inciden en la dinámica poblacional de esta especie, incluyendo la presencia de cuerpos de agua, cuevas, áreas boscosas y los efectos del cambio climático.

Al finalizar la capacitación, los participantes intercambiaron experiencias y formularon preguntas relacionadas con la vigilancia epidemiológica de la rabia, así como las acciones de control mediante la captura de murciélagos hematófagos.

De esta manera, el MIDA resalta que los conocimientos adquiridos son fundamentales para diseñar e implementar estrategias eficaces de prevención y control de la rabia en Panamá, protegiendo tanto la salud animal como la salud pública.