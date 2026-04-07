El ajo es el alma de las cocinas latinas. Está presente en el sofrito, el arroz, los frijoles y las carnes. Su aroma, el primero que sale de la sartén, es un preludio que anuncia que algo bueno está por venir.

Con unas 600 variedades en todo el mundo, el ajo es más que un ingrediente: es tradición. La chef Doreen Colondres comentó que es el punto de partida de casi todo lo que se cocina en casa.

Recordó que este mes se celebra el Día del Ajo. Nuca ha visto una fiesta en su honor, pero no duda que su papá la organizaría para celebrarlo, dado que, considera que lo merece.

Explicó que el ajo empieza a trabajar antes de tocar el fuego. Recomendó comprarlo fresco, firme y con la piel intacta. "(…) El ajo fresco no grita… susurra", dijo Colondres (@doreencolondres).

Para aprovecharlo hay que asegurarse de mantenerlo lejos de la humedad, en un lugar oscuro y ventilado. La nevera suele ser una opción práctica, sin embargo, no siempre es su mejor amigo.

Por último, respecto a su uso en la cocina, el ajo se puede añadir a casi todas las comidas como una salda o dip, sopas, un guiso y otros. Solo es cuestión de calentar una sartén, agregar un poco de aceite de oliva y dejar que este haga lo suyo.

Colondres mencionó que para los sofritos el ajo se debe picar bien y cocinarlo a fuego lento para que suele su aroma y evitar que se queme. Si lo que se busca es un aceite de ajo, hay que darle tiempo a baja temperatura: que sude y se suavice. Cuando se haya dorado ligeramente estará listo.

Con este aceite, de acuerdo a la chef, se puede empezar casi cualquier receta como unos camarones al ajillo.