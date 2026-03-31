'Arirang', de BTS, lidera Billboard y logra el mejor debut grupal en una década

El álbum regreso de la icónica banda de K-pop BTS, ‘Arirang’, debutó en la cima de la lista Billboard, logrando el mejor desempeño de un grupo en más de una década y posicionándose como el mayor éxito comercial desde el récord de Taylor Swift.

La producción discográfica entró en la lista con un total de 641,000 unidades equivalentes, de las cuales 532,000 corresponden a ventas físicas, según datos de Billboard.

También el tema principal de la banda, ‘Swim’, alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 y se convirtió en el séptimo número uno en la carrera del grupo de pop surcoreano y el primero desde 2021.

Estas cifras otorgan al grupo surcoreano la mejor semana de ventas para un álbum de un grupo en más de una década.

Además, el desempeño de ‘Arirang’ supone el debut más potente en términos de unidades desde que ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift alcanzara la histórica cifra de cuatro millones de unidades.

El nuevo álbum de BTS, tras su pausa de más de tres años por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, vendió más de cuatro millones de copias, según Hanteo Chart, y su videoclip del sencillo ‘Swim’ ha superado las ocheta millones de visualizaciones en YouTube desde su lanzamiento el pasado 20 de marzo.

El esperado regreso de la banda surcoreana a los escenarios reunió además a más de 18 millones de espectadores globales en Netflix, según datos de la plataforma de contenidos en línea.