'Dos Reinas' estrena este viernes: Panamá revivirá la rivalidad de Isabel I y María Estuardo

Una propuesta alternativa, que brindará al público la experiencia inmersiva de revivir el férreo enfrentamiento entre dos relevantes figuras, estrena este viernes. Se trata de la pieza de drama histórico "Dos Reinas", la cual trae a escena la rivalidad entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo de Escocia.

Danitza Barrera, directora y parte del elenco, explicó que la obra tiene más de un mes de preparación y no es una pieza teatral convencional debido a que se realizará en el segundo piso de la casa D450 en la Ave. Federico Boyd 3701.

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"En el segundo piso hay un hermoso salón, que se transforma en el trono de Isabel I, y en la celda de María Estuardo. Es inmersiva porque tú vas a ser parte del pueblo inglés, y escocés. De entrada ves todo, el trono, los otros elementos", precisó Barrera.

Además de Barrera, que le dará vida a María Estuardo, el elenco cuenta con figuras renombradas como Diana Mellado (Isabel I), Henry F. Pozo y Valeria Ovando.

"Es un teatro de interpretaciones realistas, en un entorno que tiene elementos surrealistas. Ha exigido mucho por la profundidad emocional de los personajes", agregó la directora.

Las funciones serán el 9,10, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 25 y 30 de octubre, desde las 7:45 p.m. Solo el sábado 31 será a las 6:00 p.m.

La producción es de Tanuki kun Eventos en colaboración con el Centro de Dermatología Clínica de Panamá. En este sentido, Barrera destacó las propiedades terapéuticas del teatro y cómo puede ayudar a este tipo de pacientes.'



Los boletos están en preventa en 18 dólares y su precio en taquilla es de 23 dólares. Se pueden adquirir en @tanuki_kunpty, al WhatsApp 6645-6784 o en www.enlataquilla.com.



Esta obra es para una audiencia mayor a 12 años. La hora de inicio está agendada para las 7:45 p.m.

"Están apelando a incluir terapia no medicamentosa como el teatro de altura y con un buen nivel de cuidado", puntualizó.