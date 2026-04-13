El Ballet Nacional de Panamá se presentará en México

El Ballet Nacional de Panamá se prepara para debutar en México con dos funciones especiales los días 15 y 16 de abril en Playa del Carmen.

Bajo la dirección artística del maestro Sasa Adamovic, la compañía presentará un programa que fusiona la tradición del ballet clásico con una visión contemporánea, buscando proyectar el talento panameño a nivel internacional.

Con un elenco de 25 bailarines en escena, el repertorio incluirá la emblemática Suite de Don Quijote y varias piezas neoclásicas. Esta selección resalta tanto la potencia técnica del ballet tradicional como la evolución artística de sus intérpretes, ofreciendo al público mexicano una muestra completa del nivel alcanzado por la compañía.

Uno de los momentos más emotivos de la gala será el homenaje a Panamá, una pieza especialmente creada para la ocasión. El coreógrafo Eduardo Blanco dirigirá a alumnas de siete academias de ballet mexicanas, logrando un encuentro único que celebra la danza y el intercambio cultural entre ambos países.

La participación en Playa del Carmen representa una importante vitrina internacional para el Ballet Nacional de Panamá. Según Gloria Barrios, directora de la Compañía Nacional de Danzas, esta experiencia permitirá a los bailarines demostrar su alto nivel técnico y artístico ante nuevos públicos, fortaleciendo así la presencia cultural de Panamá en la región.

Para los artistas panameños, esta gira supone una valiosa oportunidad de crecimiento profesional. Compartir escenario y conocimientos con bailarines y coreógrafos mexicanos amplía sus horizontes y enriquece su formación, consolidando la proyección internacional de la danza nacional.

El Ballet Nacional de Panamá llega a México con una propuesta escénica madura que combina rigor clásico y sensibilidad contemporánea. Esta primera incursión en territorio mexicano busca no solo mostrar excelencia técnica, sino también fomentar el diálogo artístico entre naciones hermanas.

Tras las presentaciones en Playa del Carmen, la compañía regresará a Panamá para continuar su temporada 2026. Entre sus próximos compromisos destaca la puesta en escena de El Corsario en el Teatro Anayansi y una función especial programada para el 14 de mayo, en Boquete.