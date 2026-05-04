La transformación física de "La Bibi", como es conocida popularmente Vianeth Carrillo, va más allá de la apariencia estética, en su caso sí o sí necesitaba hacer un cambio en su estilo de vida por su bienestar.

En una visita al hospital, en octubre del año pasado, se le detectó valores preocupantes en indicadores de salud como el perfil lipídico y glucosa, además de aumento anormal de depósitos de grasa en el hígado, lo que generó un poco de "miedo", pero que la hizo recapacitar porque no le quiere faltar a sus hijas.

"La Bibi" contó a Panamá América que primero empezó con la alimentación, su relación con la comida cambió, dejó de consumir azúcar, pan, harina y otros, y en su lugar optó por productos orgánicos.

Actualmente, está en déficit calórico y todo lo que come lo pesa, sin embargo, no quiere decir que no se pueda dar su gustito de vez en cuando, sigue comiendo sous, solo que controla las porciones y en sus redes sociales comparte lugares donde se puede comer rico y saludable.

"La Bibi" está siguiendo un plan de alimentación que se elaboró de acuerdo a sus necesidades, se está suplementando y a principios de año incluyó la actividad física con un entrenador, que no solo la asiste con el ejercicio, también con tips para comer balanceado.

Desde que incluyó el ejercicio a su rutina pasó de pesar 197 libras a 152 libras, no obstante, su peso objetivo es 130.

No niega que fue doloroso al principio, su cuerpo se adaptó al esfuerzo físico y ahora forma parte de su día a día. De lunes a miércoles va al gimnasio y el resto de la semana, de jueves a viernes, hace cardio como correr o caminar.